想看小人物如何對抗大財團，當中揭開暗黑內幕的故事：《黑計畫》嗎？

震驚韓國史上最大金融弊案，精彩緊湊直逼【大賣空】！想看趙震雄跟李哈妮一同破壞黑計畫，踢爆錢規則？快來參加吧！
現在送出《黑計畫》台灣特映券３０張 (每位得獎者可得２張)
活動日期：即日起至１２月６日
公佈日期：１２月６日中午１２時
（會在此頁面公佈！）
特別場日期：2018年12月9日(星期一)
特別場時間：下午7時
特別場地點：大直美麗華
想知道如何可以得到，請大家務必跟隨以下指示去做喔～
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2) 煩請按這填寫參加表格😉
在表中寫上簡單資料及答案，我們會在選出寫得最好的１５位（每位２張）～快來參加吧！😉
故事大鋼：肆無忌憚的檢察官敏赫（趙震雄 飾）負責調查的女嫌犯離奇自殺，死前指控更讓他承受不白之冤，為了洗刷罪名，敏赫聯手菁英律師（李哈妮 飾）展開調查，他們發現女嫌犯與男友捲入一起鉅額銀行收購弊案，而嫌犯男友前幾天也意外身亡。這一切是巧合？還是瞞天過海的佈局？隨著真相逐漸揭發，這起巨大金融黑幕即將引爆所有「錢」藏危機！
注意：
- 每位得獎者可得２張
- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格
- 交換券會由CATCHPLAY電影當天在會場派發
- KSD韓星網保留一切對活動細則更改之權利
特別鳴謝：CATCHPLAY
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