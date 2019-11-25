想看小人物如何对抗大财团，当中揭开暗黑内幕的故事：《黑计画》吗？

震惊韩国史上最大金融弊案，精彩紧凑直逼【大卖空】！想看赵震雄跟李哈妮一同破坏黑计画，踢爆钱规则？快来参加吧！
现在送出《黑计画》台湾特映券３０张 (每位得奖者可得２张)
活动日期：即日起至１２月６日
公布日期：１２月６日中午１２时
（会在此页面公布！）
特别场日期：2018年12月9日(星期一)
特别场时间：下午7时
特别场地点：大直美丽华
想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～
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2) 烦请按这填写参加表格😉
在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的１５位（每位２张）～快来参加吧！😉
故事大钢：肆无忌惮的检察官敏赫（赵震雄 饰）负责调查的女嫌犯离奇自杀，死前指控更让他承受不白之冤，为了洗刷罪名，敏赫联手菁英律师（李哈妮 饰）展开调查，他们发现女嫌犯与男友卷入一起巨额银行收购弊案，而嫌犯男友前几天也意外身亡。这一切是巧合？还是瞒天过海的布局？随著真相逐渐揭发，这起巨大金融黑幕即将引爆所有「钱」藏危机！
注意：
- 每位得奖者可得２张
- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格
- 交换券会由CATCHPLAY电影当天在会场派发
- KSD韩星网保留一切对活动细则更改之权利
特别鸣谢：CATCHPLAY
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