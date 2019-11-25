【有片】《去冰島的三餐》5分鐘的節目也要「龍珠大放出」！繼燒酒、漢堡、牛肉後…這次居然是猜「空氣品牌」？
綜藝 2019年11月25日 星期一14:19 JiaJia
《去冰島的三餐》結束了，期待李壽根、殷志源和曹圭賢以《去肯亞的三餐》回歸囉！ #其實去冰三還有一集 #雖然不用去月球了 #但會公開月球特別訪談節目
《去冰島的三餐》於上週五播出最後一集。雖然沒能看到極光，但該走的流程還是得走完，李壽根和殷志源要坐飛機回韓國前，還進行了「龍珠大放出」的任務！參考前面的「猜品牌」──「猜燒酒品牌」、「猜漢堡品牌」到最近的「猜牛肉部位」，節目組這次準備了「猜空氣品牌」。嗯…就是猜裝在一模一樣的四個黑色塑膠袋中，分別是來自哪個國家的空氣。
看到工作人員小心翼翼地拿著塑膠袋放到桌上，兩人止不住大笑。李壽根更說：「不能因為只有我們兩個就亂來吧？」節目組則強調：「我們是認真的。」這些空氣分別來自冰島、法蘭克福和首爾。
雖然覺得又好氣、又好笑，還狂吐槽，但「前世夫妻」還是認真的聞了聞每包空氣。用空氣包的大小，判斷出來自首爾的空氣。之後想依樣畫葫蘆，沒想到冰島和法蘭克福猜錯了。按照慣例，節目軋然而止。
節目組表示：「有朝一日，我們在《去肯亞的三餐》見吧」、「到時候猜礦泉水品牌」（看到這裡，真的笑出來XD）
而《去冰島的三餐》播出期間，因羅PD「說錯話」，掀起一波「訂閱熱潮」。雖然大家用「取消訂閱」來證明「我們很有愛」，但節目組其實真的有在為「上月球」做準備，只是因為目前真的不可行，才懇請大家「不要訂閱，搜索來看就好」。節目組將在本週播出「月球特別訪談節目」，各為不要錯過囉～
（圖片、影片來源：tvN）
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