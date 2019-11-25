【有片】《去冰岛的三餐》5分钟的节目也要「龙珠大放出」！继烧酒、汉堡、牛肉后…这次居然是猜「空气品牌」？
综艺 2019年11月25日 星期一14:19 JiaJia
《去冰岛的三餐》结束了，期待李寿根、殷志源和曹圭贤以《去肯亚的三餐》回归罗！ #其实去冰三还有一集 #虽然不用去月球了 #但会公开月球特别访谈节目
《去冰岛的三餐》於上周五播出最后一集。虽然没能看到极光，但该走的流程还是得走完，李寿根和殷志源要坐飞机回韩国前，还进行了「龙珠大放出」的任务！参考前面的「猜品牌」――「猜烧酒品牌」、「猜汉堡品牌」到最近的「猜牛肉部位」，节目组这次准备了「猜空气品牌」。嗯…就是猜装在一模一样的四个黑色塑胶袋中，分别是来自哪个国家的空气。
看到工作人员小心翼翼地拿著塑胶袋放到桌上，两人止不住大笑。李寿根更说：「不能因为只有我们两个就乱来吧？」节目组则强调：「我们是认真的。」这些空气分别来自冰岛、法兰克福和首尔。
虽然觉得又好气、又好笑，还狂吐槽，但「前世夫妻」还是认真的闻了闻每包空气。用空气包的大小，判断出来自首尔的空气。之后想依样画葫芦，没想到冰岛和法兰克福猜错了。按照惯例，节目轧然而止。
节目组表示：「有朝一日，我们在《去肯亚的三餐》见吧」、「到时候猜矿泉水品牌」（看到这里，真的笑出来XD）
而《去冰岛的三餐》播出期间，因罗PD「说错话」，掀起一波「订阅热潮」。虽然大家用「取消订阅」来证明「我们很有爱」，但节目组其实真的有在为「上月球」做准备，只是因为目前真的不可行，才恳请大家「不要订阅，搜索来看就好」。节目组将在本周播出「月球特别访谈节目」，各为不要错过罗～
（图片、影片来源：tvN）
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