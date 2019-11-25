IU〈Love poem〉首週銷量破 12 萬張 奪 Gaon Chart 單週冠軍！
KPOP 2019年11月25日 星期一14:11 施乃琪
IU 的迷你五輯〈Love poem〉自從發行至今已過一週，在毫無宣傳的情況下抱回三座音樂節目獎盃後，她更寫下出色的首週銷量成績！
根據 Gaon Chart 在今天（25 日）公布的數據顯示，IU 的〈Love poem〉首週賣出 12 萬 8532 張，成功獲得今年第 47 週 (11/17~11/23) 的零售店專輯排行榜第一名。
〈Love poem〉收錄了六首由 IU 親自作詞的歌曲，上週一發行主打歌就橫掃各大音源榜，
還連續好幾天蟬聯冠軍；而早在正式發片前，IU 就憑先行曲 “Love poem” 在 MBC《Show! 音樂中心》和 SBS《人氣歌謠》奪冠，這週蟬聯《Show! 音樂中心》冠軍後，便成功獲得「三冠王」頭銜。
另一方面，這週末 IU 就要來到台灣開唱了，在格外辛苦的時刻，Uaena 別忘了給她更多溫暖！
（照片或影片來源：Kakao M）
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