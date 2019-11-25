真的很難忍笑！《Running Man》鼻毛妹子帶著重量級神秘嘉賓再度登場！

真的很難忍笑！《Running Man》鼻毛妹子帶著重量級神秘嘉賓再度登場！

綜藝   2019年11月25日   星期一13:43   MiJimin   31

（雷）他一登場 RM 的所有成員都笑倒在地，大家猜到是誰了嗎？XD

昨日播出的《Running Man》（11月24日播出／EP.478）又出現了重量級神秘嘉賓，還有將自己全臉塗藍的阿姨和可愛的鼻毛妹子又再度登場。

這一段是聚在一起忍笑的情境劇環節，但節目組安排的驚喜與登場人物真的讓所有人嘴角失守。

▼先看看總是不會讓人失望的李光洙搞笑裝扮～XDDD

▼之後，經紀公司的代表來電視台介紹新人歌手團體，讓全場驚訝的登場人物就是「他」啦。

▼1964年生的55歲新人歌手XD，前職是知名籃球選手的韓基範又來啦～

▼繼上次的便利商店打工的大學生後，又再度登場，讓RM成員們笑倒在地。（上次的搞笑片段可按此觀看）

▼可愛的鼻毛妹子～

▼國寶Ｃ位，非他莫屬～XD

▼長得像的李光洙再次被韓大哥打敗…。

▼此段節目影片：

▼全臉塗藍的阿姨這次的角色是本部長：

（圖自：SBS Running Man／愛奇藝）

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