《RM》這樣還要忍笑太困難了啦！跟李光洙長得像的韓基範再次出演

一早看《Running Man》的這段影片就狂笑到不行，連金鍾國都忍笑忍到哭出來…，你有辦法忍住嗎？
最新一集的 SBS 綜藝節目《Running Man》（10月20日播出／EP.473）出現驚喜嘉賓，因和李光洙長得像而出演節目的（前職）籃球選手韓基範又再度出演，引發大爆笑的經典場面。
這一期的節目設定是要找出被病毒感染的成員，被感染後食慾會下降，成員們出門採購時會遇到不同的任務。
而李光洙和金鍾國到便利商店過任務時，遇到了難以想像的難關…。
▼兩人要忍住笑才能過關，路上卻遇到了鼻毛過長的女學生粉絲要簽名：
▼接著，終於到便利商店準備買東西，卻遇到了意想不到的特別來賓韓基範～：
金鍾國為了不笑只好硬哭裝難過，但去結帳時還遇到了情境劇，韓基範要收7777元，忍不住想笑的金鍾國哭得更大聲，女老闆當韓基範是學生，責罵他怎麼都不會結帳。
之後，韓基範還模仿了李光洙的經典搞笑場面：「昨天有個特別大的蚊子咬了我，我覺得特別癢。」中間不小心忘詞還再次重複，光洙在外面看到，笑得暈倒在地。
最終，金鍾國用悲憤大哭完成任務，走出便利店後，韓基範還感嘆說：「這人（金鍾國）太狠了…。」居然能忍住不笑出來。李光洙也忍不住說：「就算我能忍住笑走進去，聽到（韓基範被稱呼）學生兩個字也會大笑出來的。」
如何？大家有沒有被成功逗笑呢～！？小編看到這個心情特別好啊～！XDDD
（圖自：SBS Running Man）
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