《RM》這樣還要忍笑太困難了啦！跟李光洙長得像的韓基範再次出演

《RM》這樣還要忍笑太困難了啦！跟李光洙長得像的韓基範再次出演

綜藝   2019年10月21日   星期一10:42   MiJimin   24

一早看《Running Man》的這段影片就狂笑到不行，連金鍾國都忍笑忍到哭出來…，你有辦法忍住嗎？

最新一集的 SBS 綜藝節目《Running Man》（10月20日播出／EP.473）出現驚喜嘉賓，因和李光洙長得像而出演節目的（前職）籃球選手韓基範又再度出演，引發大爆笑的經典場面。

▼之前出演過的場面，給大家重溫一下美好回憶～XD

這一期的節目設定是要找出被病毒感染的成員，被感染後食慾會下降，成員們出門採購時會遇到不同的任務。

而李光洙和金鍾國到便利商店過任務時，遇到了難以想像的難關…。

▼兩人要忍住笑才能過關，路上卻遇到了鼻毛過長的女學生粉絲要簽名：

▼接著，終於到便利商店準備買東西，卻遇到了意想不到的特別來賓韓基範～：

李光洙還沒進去就一秒笑倒在門口，金鍾國只好硬著頭皮進去…。

金鍾國為了不笑只好硬哭裝難過，但去結帳時還遇到了情境劇，韓基範要收7777元，忍不住想笑的金鍾國哭得更大聲，女老闆當韓基範是學生，責罵他怎麼都不會結帳。

之後，韓基範還模仿了李光洙的經典搞笑場面：「昨天有個特別大的蚊子咬了我，我覺得特別癢。」中間不小心忘詞還再次重複，光洙在外面看到，笑得暈倒在地。

最終，金鍾國用悲憤大哭完成任務，走出便利店後，韓基範還感嘆說：「這人（金鍾國）太狠了…。」居然能忍住不笑出來。李光洙也忍不住說：「就算我能忍住笑走進去，聽到（韓基範被稱呼）學生兩個字也會大笑出來的。」

如何？大家有沒有被成功逗笑呢～！？小編看到這個心情特別好啊～！XDDD

（圖自：SBS Running Man）

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留言/評論
  • Happig Lee
    辛苦您了！韓大哥
    2小時前
  • Kit Chan
    昨晚看了 真絕😂
    2小時前
  • Jung Chen
    還好我看完才看到這個po文，看到基范哥真的笑翻，忍不住啊～
    1小時前
  • Grace Jung C
    已看完，這集有夠好笑，整集眼淚流不停😂😂
    1小時前
  • Rex Gan
    嘉宾照片不应该被放出来，那样对还没看的观众，不公平！
    2小時前
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