真的很难忍笑！《Running Man》鼻毛妹子带著重量级神秘嘉宾再度登场！
综艺 2019年11月25日 星期一13:43 MiJimin
（雷）他一登场 RM 的所有成员都笑倒在地，大家猜到是谁了吗？XD
昨日播出的《Running Man》（11月24日播出／EP.478）又出现了重量级神秘嘉宾，还有将自己全脸涂蓝的阿姨和可爱的鼻毛妹子又再度登场。
这一段是聚在一起忍笑的情境剧环节，但节目组安排的惊喜与登场人物真的让所有人嘴角失守。
▼先看看总是不会让人失望的李光洙搞笑装扮～XDDD
▼之后，经纪公司的代表来电视台介绍新人歌手团体，让全场惊讶的登场人物就是「他」啦。
▼1964年生的55岁新人歌手XD，前职是知名篮球选手的韩基范又来啦～
▼继上次的便利商店打工的大学生后，又再度登场，让RM成员们笑倒在地。（上次的搞笑片段可按此观看）
▼可爱的鼻毛妹子～
▼国宝Ｃ位，非他莫属～XD
▼长得像的李光洙再次被韩大哥打败…。
▼此段节目影片：
▼全脸涂蓝的阿姨这次的角色是本部长：
（图自：SBS Running Man／爱奇艺）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻