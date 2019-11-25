警方發現具荷拉手寫字條：「表達對身邊的悲觀」今日起接受粉絲弔唁

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首爾地方員警廳長今日召開記者會，表示在具荷拉臥室的桌子上發現了她親手寫的字條，內容方面則是「表達了對身邊的悲觀」（警方並無公開具體的完整內容）。

員警廳長稱：「昨晚6點，清潔婦發現了已經死亡的具荷拉。 根據現場鑒識和遺屬陳述，目前認為沒有犯罪嫌疑。 」關於死亡時間，廳長表示：「監控錄影顯示（具荷拉）在24日0點35分回家，死亡時間在這之後。 」根據確認，具荷拉回家後直到被發現身亡，除了清潔婦之外沒有其他人來過具荷拉家。

員警廳長表示：「清潔婦和具荷拉維持了很久的良好關係，因為聯絡不到具荷拉所以才到她家進行確認。 」

關於是否進行屍檢，警方表示將「結合遺屬意見和現場鑒識的結果，與檢方進行討論後再決定」。

另外，具荷拉遺屬希望安靜地舉辦葬禮，因此除了在江南Severance醫院的殯儀館接受親友弔唁之外，也單獨為粉絲和媒體準備了弔唁場所，從今日下午3點到27日晚12點， 可以在江南聖母醫院表達對故人的哀悼。此外，出殯等所有流程都將非公開進行。

（圖源：KSD）

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