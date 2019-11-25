警方发现具荷拉手写字条：「表达对身边的悲观」今日起接受粉丝吊唁
明星 2019年11月25日 星期一13:34 Sani
首尔地方员警厅长今日召开记者会，表示在具荷拉卧室的桌子上发现了她亲手写的字条，内容方面则是「表达了对身边的悲观」（警方并无公开具体的完整内容）。
员警厅长称：「昨晚6点，清洁妇发现了已经死亡的具荷拉。 根据现场鉴识和遗属陈述，目前认为没有犯罪嫌疑。 」关於死亡时间，厅长表示：「监控录影显示（具荷拉）在24日0点35分回家，死亡时间在这之后。 」根据确认，具荷拉回家后直到被发现身亡，除了清洁妇之外没有其他人来过具荷拉家。
员警厅长表示：「清洁妇和具荷拉维持了很久的良好关系，因为联络不到具荷拉所以才到她家进行确认。 」
关於是否进行尸检，警方表示将「结合遗属意见和现场鉴识的结果，与检方进行讨论后再决定」。
另外，具荷拉遗属希望安静地举办葬礼，因此除了在江南Severance医院的殡仪馆接受亲友吊唁之外，也单独为粉丝和媒体准备了吊唁场所，从今日下午3点到27日晚12点， 可以在江南圣母医院表达对故人的哀悼。此外，出殡等所有流程都将非公开进行。
（图源：KSD）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻