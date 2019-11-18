【有片】《愛的迫降》玄彬、孫藝珍互相採訪、氣氛超好！回答有關「外貌」的問題…可以感受到兩人的自負心XD
韓劇 2019年11月18日 星期一11:35 JiaJia
來看傲嬌又可愛的玄彬和孫藝珍囉～氣氛真的很好！ #愛的迫降 #小編邊看影片邊傻笑
《愛的迫降》為熱門劇集《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》朴智恩作家新作，與《火星生活》、《羅曼史是別冊附錄》李政孝導演攜手。預計於下月（12月）4日首播。
該部作品描述某天因遭受颶風及滑翔傘事故、在北韓不得不進行緊急迫降的財閥女繼承人尹世莉（孫藝珍 飾），及因為愛她而將她好好隱匿並守護著的北韓精銳軍官李正赫（玄彬 飾），兩個不同世界的人的愛情故事。官方也陸續公開男、女主角的個人劇照，引發關注。
劇組還公開玄彬與孫藝珍互相問答的影片，氣氛超好、笑聲不斷，還可以看到他們「傲嬌」、「黑洞」等不同樣貌。兩位演員還分別為劇中李正赫、尹世莉起「CP名」，孫藝珍是「LeeLy CP」、玄彬是「Dooly(Two Lee) CP」，感覺都好可愛～
孫藝珍被問到：「以這種面貌生活在這世上是什麼心情？」她回答：「一般而言，不是都會覺得自己的樣子不錯嗎？」玄彬則被問到：「知道自己穿軍裝很帥嗎？」他點點頭、並用一個「嗯！」來表示一切，讓孫藝珍差點無法完成問答XD
（圖片、影片來源：tvN《愛的迫降》）
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