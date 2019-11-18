TS 又被告了！TRCNG 泰宣、祐葉要求解約、控訴 TS 虐待兒童
KPOP 2019年11月18日 星期一11:43 施乃琪
TS Entertainment 與旗下（前）藝人間的糾紛一波未平一波又起，出道才剛滿兩年的 TRCNG 中有兩位成員都在最近向提告，一起來看看雙方說法！
泰宣和祐葉首先透過法律代理人於本月 4 日就專屬合約問題向 TS Entertainment 發出存證信函，12 日便向首爾地方警察局提交訴狀。
據他們的法律代理人表示，兩人希望認為因解約問題引發法律糾紛的公司已喪失經紀事務能力，且 TS 內負責舞蹈的 A 某和 B 理事對成員們有長期虐待兒童、特殊暴力致傷等情事。
才出道兩年的 TRCNG 和 TS Entertainment 簽了整整九年的長期合約，兩人有感公司的狀況形同違反遵守合約的原則，因此作出上述決定。泰宣和祐葉的法律代理人表示：「由於未履行正常義務，公司跟大部分旗下藝人都有法律糾紛，也因違反勞基法而進入刑事程序；由於公司在人力和物質上缺乏資源，也導致團體發行音源的行程延後。」
對於這些指控，TS 也在上午回應表示兩人的說法「明顯並非事實，只是片面的主張而非 TRCNG 全體成員同意的內容。」並反控兩人傷害了 TRCNG 的整體活動，將依毀損名譽嫌疑採取法律行動回擊。
（照片或影片來源：TS Entertainment、TVDaily）
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