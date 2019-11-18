【有片】《爱的迫降》玄彬、孙艺珍互相采访、气氛超好！回答有关「外貌」的问题…可以感受到两人的自负心XD
韩剧 2019年11月18日 星期一11:35 JiaJia
来看傲娇又可爱的玄彬和孙艺珍罗～气氛真的很好！ #爱的迫降 #小编边看影片边傻笑
《爱的迫降》为热门剧集《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》朴智恩作家新作，与《火星生活》、《罗曼史是别册附录》李政孝导演携手。预计於下月（12月）4日首播。
该部作品描述某天因遭受飓风及滑翔伞事故、在北韩不得不进行紧急迫降的财阀女继承人尹世莉（孙艺珍 饰），及因为爱她而将她好好隐匿并守护著的北韩精锐军官李正赫（玄彬 饰），两个不同世界的人的爱情故事。官方也陆续公开男、女主角的个人剧照，引发关注。
剧组还公开玄彬与孙艺珍互相问答的影片，气氛超好、笑声不断，还可以看到他们「傲娇」、「黑洞」等不同样貌。两位演员还分别为剧中李正赫、尹世莉起「CP名」，孙艺珍是「LeeLy CP」、玄彬是「Dooly(Two Lee) CP」，感觉都好可爱～
孙艺珍被问到：「以这种面貌生活在这世上是什么心情？」她回答：「一般而言，不是都会觉得自己的样子不错吗？」玄彬则被问到：「知道自己穿军装很帅吗？」他点点头、并用一个「嗯！」来表示一切，让孙艺珍差点无法完成问答XD
（图片、影片来源：tvN《爱的迫降》）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论