MAMAMOO華莎親自參與《HIP》作詞作曲！霸氣回應機場時尚爭議事件：「露出來的褲頭，只要我做就是HIP！」

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MAMAMOO華莎在今年8月，前往印尼參加活動時，牛仔褲拉鍊一半沒有拉上，又露出裡面的黑白色褲子。照片公開後，在網路上引發爭議，不少網友更直指：「為什麼把內褲露出來？」但其實裡面的正是時尚單品「自行車褲」而非內褲，等於她穿了兩件褲子。

190830 인천공항 출국 프리뷰#마마무 #화사



패쇼니 미쵸따 미쵸따 pic.twitter.com/6VQE5bWIBD — MINTBOX (@mintbox_0619) 2019年8月30日

而MAMAMOO在上週發行了第二張正規專輯《reality in BLACK》，當中的主打歌《HIP》華莎親自參與了作詞作曲。歌詞更提到「露出來的褲頭，粘膩的頭髮，只要我做就是HIP，成了爭議的My Fashion，我不怎麼在意只是Action」，霸氣回應了這個爭議事件。



此外，《HIP》MV中有一段畫面，華莎坐著還搭配著新聞報道的佈景，字幕則打上「總統華莎在機場穿得十分可笑」。在華莎SOLO的部分還加入吐口水的動作，就像無所謂黑粉、酸民的批評。



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另外，這次MAMAMOO的首日初動高達51000張，再次刷新了自身的紀錄，更是女團首日銷量第三，也期待她們發展越來越好啦！



（圖：RBW_MAMAMOO）

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