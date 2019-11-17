新劇《金牌救援》南宮珉化身金牌團長，帶領「最爛棒球隊」脫胎換骨拿冠軍！

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【最新預告】12月中這部「南宮珉」和「朴恩玭」合作的新劇《金牌救援》（Stove League）公開了人物劇照，OPPA的劇不是向來都要必追的嗎！？XDDD

SBS 全新金土劇《金牌救援》（Stove League／스토브리그）公開了男女主角的人物劇照和最新預告，熱血與勵志交錯的緊張感，完整呈現在其中，很好奇這次南宮珉會如何詮釋新的角色。

《金牌救援》是以職棒為背景，講述排在倒數第一、讓球迷的眼淚都流乾的棒球隊，迎來新上任的團長後，開始準備與眾不同的新賽季，展現熱烈的冬季故事。



▼南宮珉飾演職業棒球隊Dreams的新任團長「白承洙」，能力卓越，被他帶過的球隊都能脫胎換骨取得優勝，但他接手的球隊公司都是沒人氣的業界窮公司，拿得冠軍後球隊就會被解散，而他這一回收到了排名總是倒數的Dreams新團長邀約…。



▼朴恩玭飾演球隊Dreams的運營組長「李世英」，在還不懂怎麼當棒球隊門面的大學生時期，就作為職棒的記錄員在全國奔走，而她總是熱衷於筆記，也多虧了帶到面試會場的一整箱記事本，讓她入職成為Dreams的新職員，不知不覺過去了十年，她仍然夢想著球隊能夠復活。



▼最新預告，白承洙來到了排名總是倒數的球隊Dreams，而且連續四年都是最後一名，女主：「想著當最後一名也行，但現實並非如此。」男主：「真的沒有討厭我的理由嗎？」



《金牌救援》由《奇怪的搭檔》、《命運與憤怒》鄭東允導演執導，李新華作家執筆，預計在12月13日首播，每週五、六播出。

（圖自：SBS DRAMA）

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