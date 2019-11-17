新剧《金牌救援》南宫珉化身金牌团长，带领「最烂棒球队」脱胎换骨拿冠军！

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【最新预告】12月中这部「南宫珉」和「朴恩玭」合作的新剧《金牌救援》（Stove League）公开了人物剧照，OPPA的剧不是向来都要必追的吗！？XDDD

SBS 全新金土剧《金牌救援》（Stove League／스토브리그）公开了男女主角的人物剧照和最新预告，热血与励志交错的紧张感，完整呈现在其中，很好奇这次南宫珉会如何诠释新的角色。

《金牌救援》是以职棒为背景，讲述排在倒数第一、让球迷的眼泪都流干的棒球队，迎来新上任的团长后，开始准备与众不同的新赛季，展现热烈的冬季故事。



▼南宫珉饰演职业棒球队Dreams的新任团长「白承洙」，能力卓越，被他带过的球队都能脱胎换骨取得优胜，但他接手的球队公司都是没人气的业界穷公司，拿得冠军后球队就会被解散，而他这一回收到了排名总是倒数的Dreams新团长邀约…。



▼朴恩玭饰演球队Dreams的运营组长「李世英」，在还不懂怎么当棒球队门面的大学生时期，就作为职棒的记录员在全国奔走，而她总是热衷於笔记，也多亏了带到面试会场的一整箱记事本，让她入职成为Dreams的新职员，不知不觉过去了十年，她仍然梦想著球队能够复活。



▼最新预告，白承洙来到了排名总是倒数的球队Dreams，而且连续四年都是最后一名，女主：「想著当最后一名也行，但现实并非如此。」男主：「真的没有讨厌我的理由吗？」



《金牌救援》由《奇怪的搭档》、《命运与愤怒》郑东允导演执导，李新华作家执笔，预计在12月13日首播，每周五、六播出。

（图自：SBS DRAMA）

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