《喜歡的話請響鈴2》確定製作！宋康為金所炫往《綠豆傳》片場送去咖啡車：「瑄傲為朝晀應援」

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目前金所炫和宋康分別在拍攝《綠豆傳》、《Sweet Home》。雖然《喜歡的話請響鈴2》確定製作，但不曉得什麼時候才能看到呢～ #祈禱越快越好 #第1季結尾真的讓人很好奇

於今年（2019年）8月通過Netflix向全世界公開的漫改劇《喜歡的話請響鈴》，由金所炫、宋康和鄭家藍主演，引發熱烈迴響。因為「戀愛鈴APP」而引發的一連串故事，讓觀眾們看的揪心，也紛紛呼籲劇組能拍攝第2季。近期，傳出官方確定製作第2季的消息，演員們也拍攝了問候影片向劇迷們傳達好消息。



目前，金所炫正在拍攝《綠豆傳》，宋康往片場送去應援咖啡車。橫幅上寫著：「綠豆傳裡果然還是東東珠，瑄傲為朝晀應援。」在《喜歡的話請響鈴》裡，金所炫飾演「生活悲慘、但努力讓自己看起來很開朗」的朝晀，宋康則飾演「因至親而開始注意朝晀、最後自己陷入愛河」的瑄傲，兩人在劇中的形象相當鮮明。









《喜歡的話請響鈴》第1季共8集，結局採「開放式」，讓觀眾們直呼：「看不夠！」看到第2季確定製作的消息，劇迷們應該都很期待吧～

（圖片來源：SNS、NETFLIX）

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