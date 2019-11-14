泫雅&DAWN互相約好：「即使分手也不刪除SNS照片」
綜藝 2019年11月14日 星期四12:39 Sani
作為愛豆相愛也要堂堂正正！ 對戀情不做掩蓋和躲藏的泫雅和DAWN，實在很帥氣耶~
昨晚播出的MBC《Radio Star》請來DAWN做嘉賓，坦言自己愛泫雅比對方更多，還透露了自己吸引到泫雅注意的獨特方法：「別的男人都對她表現得很關切，但我沒有，所以泫雅就格外注意我。 」
兩人在戀愛期間不吝在SNS上PO出約會合照，令人好奇如果萬一哪天分手了，這些照片要如何處理呢？ 不料DAWN大方回答：「我們說好即使分手也不刪除照片。 年輕人分分合合都有可能，這些都是回憶，如果假裝沒發生過就不是我們的風格了。 」
泫雅和DAWN從2016年就開始戀愛，到現在已經維持了4年的戀人關係，公開戀情後更是受到大量關注和討論。 據悉，是泫雅先對當時還是練習生的DAWN產生好感，單戀一年半之後鼓起勇氣告白，沒想到DAWN立即回應「現在就開始交往吧」，甜甜蜜蜜的戀情讓人好生羡慕哦XD
（圖源：《Radio Star》，泫雅IG）
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