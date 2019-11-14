泫雅&DAWN互相约好：「即使分手也不删除SNS照片」

泫雅&DAWN互相约好：「即使分手也不删除SNS照片」

综艺   2019年11月14日   星期四12:39   Sani   5

作为爱豆相爱也要堂堂正正！ 对恋情不做掩盖和躲藏的泫雅和DAWN，实在很帅气耶~

昨晚播出的MBC《Radio Star》请来DAWN做嘉宾，坦言自己爱泫雅比对方更多，还透露了自己吸引到泫雅注意的独特方法：「别的男人都对她表现得很关切，但我没有，所以泫雅就格外注意我。 」

两人在恋爱期间不吝在SNS上PO出约会合照，令人好奇如果万一哪天分手了，这些照片要如何处理呢？ 不料DAWN大方回答：「我们说好即使分手也不删除照片。 年轻人分分合合都有可能，这些都是回忆，如果假装没发生过就不是我们的风格了。 」

泫雅和DAWN从2016年就开始恋爱，到现在已经维持了4年的恋人关系，公开恋情后更是受到大量关注和讨论。 据悉，是泫雅先对当时还是练习生的DAWN产生好感，单恋一年半之后鼓起勇气告白，没想到DAWN立即回应「现在就开始交往吧」，甜甜蜜蜜的恋情让人好生羡慕哦XD

（图源：《Radio Star》，泫雅IG）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Pinky Eugene
    兩位很速配,要好好的幸福下去💞💞
    2小时前
  • VanVan
    so sweet
    2小时前
  • 江欣頻
    很帥氣。但滿慶幸我不是他們的粉絲....
    2小时前
  • Lee Han Chin
    這對真的很甜很速配！
    2小时前
  • Carrisa Lai
    一直幸福下去
    1小时前
在Facebook上的留言
主页 » 综艺 » 泫雅&DAWN互相约好：「即使分手也不删除SNS照片」
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手