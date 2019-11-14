泫雅&DAWN互相约好：「即使分手也不删除SNS照片」
综艺 2019年11月14日 星期四12:39 Sani
作为爱豆相爱也要堂堂正正！ 对恋情不做掩盖和躲藏的泫雅和DAWN，实在很帅气耶~
昨晚播出的MBC《Radio Star》请来DAWN做嘉宾，坦言自己爱泫雅比对方更多，还透露了自己吸引到泫雅注意的独特方法：「别的男人都对她表现得很关切，但我没有，所以泫雅就格外注意我。 」
两人在恋爱期间不吝在SNS上PO出约会合照，令人好奇如果万一哪天分手了，这些照片要如何处理呢？ 不料DAWN大方回答：「我们说好即使分手也不删除照片。 年轻人分分合合都有可能，这些都是回忆，如果假装没发生过就不是我们的风格了。 」
泫雅和DAWN从2016年就开始恋爱，到现在已经维持了4年的恋人关系，公开恋情后更是受到大量关注和讨论。 据悉，是泫雅先对当时还是练习生的DAWN产生好感，单恋一年半之后鼓起勇气告白，没想到DAWN立即回应「现在就开始交往吧」，甜甜蜜蜜的恋情让人好生羡慕哦XD
（图源：《Radio Star》，泫雅IG）
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