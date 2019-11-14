宋智孝新剧《我们，爱过吗》搭档孙浩俊与四位男演员大谈罗曼史～

宋智孝的新剧一定要支持的啊！还要看欧腻跟四位帅哥的罗曼史，太令人期待了，「五角关系」中只有一位女主，我觉得很可以～！！！（男演员名单：孙浩俊、宋钟镐、金敏俊、具子成）
今日一早，官方正式公开宋智孝将搭档四位男演员，确定出演 JTBC 新剧《我们，爱过吗》（우리 사랑했을까），男演员有孙浩俊、宋钟镐、金敏俊、具子成等人。
《我们，爱过吗》讲述当了14年未婚妈妈的女主面前，突然出现了虽然坏但吸引人的男人、虽然吝啬却厉害的男人、虽然可怕但性感的男人、虽然年轻但令人心动的男人，与四个男人展开了一场「五角关系」的浪漫爱情故事。
▼宋智孝饰演电影公司制作人的未婚妈妈「卢爱贞」，过去的14年里，为了独自抚养孩子而努力工作著，在她面前却突然出现了四个男人，还被卷入了相当不熟悉、只听过说过的“暧昧”之中，被遗忘的自我终於慢慢觉醒了。
▼孙浩俊饰演的「吴大悟」不只是一位畅销小说家，还拥有进军好莱坞的实力，却是一位神秘主义至上的明星作家。
▼宋钟镐饰演优秀的演员「柳镇」，以国民男友的关键字人气上升中。
▼金敏俊拥有组织背景的金融代表「具把刀」，已清算了过去，在高利贷界拥有罗宾汉的称号。
▼具子成饰演阳光型的体育老师「吴连宇」，对学生面前总是保持著阳光笑容，在校园里拥有如明星般待遇的人气教师。
《我们，爱过吗》将由金道贤导演执导，李胜珍编剧执笔，预计在明年播出。
（图自：官方／TVdaily）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究