鄭俊英&崔鍾訓被檢方要求判處7年&5年，少女時代Yuri親哥共犯被求刑10年：對不起妹妹

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因涉嫌集體性侵，非法偷拍並散佈淫穢錄影等罪名的歌手鄭俊英與崔鐘勳分別被檢方要求判處七年有期徒刑和五年有期徒刑。

鄭俊英與崔鍾訓涉嫌於2016年在江原道等地集體強姦醉酒女性，此外他們還涉嫌在2015年多次在聊天群裡散佈他們偷拍的淫穢錄影。



在11月13日進行的第九次庭審上，檢方以兩人犯罪性質惡劣，且未取得被害人原諒為由要求法院判處鄭俊英有期徒刑七年，判處崔鍾訓有期徒刑五年，同時要求法院下令兩人在刑滿出獄十年內不得在兒童青少年相關機構工作。



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此外，涉嫌參與集體強姦、偷拍散佈淫穢錄影的還有少女時代Yuri的親哥哥權某，他被檢方要求判處有期徒刑10年。 權某表示：「很抱歉給未婚妻、家人以及作為公眾人物的妹妹抹黑了，帶給他們無法洗清的傷害，我會愧疚一輩子。 」

關於本案的最終宣判將在11月29日進行。

「圖：KSD、TD」

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