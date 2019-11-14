郑俊英&崔钟训被检方要求判处7年&5年，少女时代Yuri亲哥共犯被求刑10年：对不起妹妹

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因涉嫌集体性侵，非法偷拍并散布淫秽录影等罪名的歌手郑俊英与崔钟勋分别被检方要求判处七年有期徒刑和五年有期徒刑。

郑俊英与崔钟训涉嫌於2016年在江原道等地集体强奸醉酒女性，此外他们还涉嫌在2015年多次在聊天群里散布他们偷拍的淫秽录影。



在11月13日进行的第九次庭审上，检方以两人犯罪性质恶劣，且未取得被害人原谅为由要求法院判处郑俊英有期徒刑七年，判处崔钟训有期徒刑五年，同时要求法院下令两人在刑满出狱十年内不得在儿童青少年相关机构工作。



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此外，涉嫌参与集体强奸、偷拍散布淫秽录影的还有少女时代Yuri的亲哥哥权某，他被检方要求判处有期徒刑10年。 权某表示：「很抱歉给未婚妻、家人以及作为公众人物的妹妹抹黑了，带给他们无法洗清的伤害，我会愧疚一辈子。 」

关於本案的最终宣判将在11月29日进行。

「图：KSD、TD」

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