RED VELVET IRENE親自公開絕美畫報背後的秘密：太調皮了XD

每次看到明星們的海報寫真，大家是不是都在感歎「怎麼能拍得這麼帥/美？ 」拍攝現場到底有沒有內幕？
前不久剛剛開通IG的RED VELVET隊長IRENE就通過SNS公開了寫真拍攝現場的秘密。
這是去年IRENE為時尚雜誌《GRAZIA》拍攝的寫真，披肩波浪捲髮+露肩綠花紋連衣裙，完全就是童話故事中走出來的森林公主啊。
萬萬沒想到這張封面照的背後竟然有著一個驚人的秘密，還是IRENE自己爆料的！！！ 上半身是森林公主，下半身是宅女標配-運動褲，連鞋子都不好好穿，隨意地踩著。 看著IRENE一臉甜美的笑容，小編能說什麼，你美你有理，混搭成這樣也照樣美啊。
換上紅裙子，戴上金項鏈的IRENE頓時又多了幾分陽光、驕縱的味道，從森林公主變成了國王家的傲嬌小女兒。
其實下半身的褲子又出賣了她，還是那個「女神經」宅女沒錯了！！ 貌似IRENE對本次的穿搭尤為滿意，不停的換了多個POSE，想要展示裙子和運動褲的混搭。
小編突然覺得IRENE開通IG根本就是為了向眾人展示自己調皮的一面，「快來看看，我根本就不是什麼冰山公主啦」~
「圖：IRENE IG」
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