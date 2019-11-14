《巧克力》主演海报公开，男二不就是乔妹的剧中前夫吗？感觉变更帅了～

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（新预告）新剧《巧克力》主演尹启相、河智苑、张胜祖的人物海报公开，这质感真的太美了，让人想追啊～！（颜值跟实力都很够，只差剧本强不强了）

JTBC 全新金土剧《巧克力》（每周五、六播出）公开了三位主演尹启相、河智苑、张胜祖的官方人物海报，超唯美画风与高颜值吸引了粉丝们的注意。

《巧克力》为事前制作，讲述脑神经外科医生－李江（尹启相 饰）和义大利世界料理大会出身的主厨－文车英（河智苑 饰），互相治愈过去伤痕、给需要临终关怀的人士提供料理的爱情故事。



▼尹启相饰演脑神经外科医生－李江，性格外冷内热，是一位有著独特绅士风格的魅力男子。



▼河智苑饰演治愈系厨师－文车英，是义大利世界料理大赛出身的顶级人物，充满正能量的微笑天使，看到不公不义之事会主动打抱不平的类型。



▼张胜祖饰演医院理事长的孙子，脑神经外科医生－李准，也是男主李江的堂弟，从小就被称为神童，聪明且家世好，也是一个唯我独尊的人物。



另外，昨天官方也公开了张胜祖的人物剧照，曾在韩剧《男朋友》里饰演宋慧乔剧中的前夫角色，印象非常深刻，很期待他这次的表现。



▼第二波最新预告，《巧克力》由《对不起，我爱你》李亨民导演与李庆熙编剧再度合作，将於11月29日的晚间 22:50 首播，大家期待这一部新剧吗？



（图自：官方剧照）

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