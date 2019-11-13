朴寶英宣佈因傷休息一段時間：「要戴石膏6個月」
明星 2019年11月13日 星期三11:49 Sani
朴寶英在昨日淩晨的直播中親自透露了這一消息，還說「希望大家不要太責怪我」拜託～養好身體才是第一位的啊！
這天朴寶英進行了長達2小時的直播，聊到自己的近況、偶遇粉絲的故事、讓她感動的事等等，也聊到略顯沉重的話題：「手臂有些問題，很久之前受過傷一直沒能治療，現在才能治療。本來應該戴著石膏的，（今天）拿掉了。要戴6個月的石膏。大家有可能在外面看到戴著石膏的我哦。」
同時，朴寶英也透露了將要短暫休息的計畫；「休息是為了健康，這不是我能調整的程度。（距離複出）可能要很久。也許大家會對我的休息決定說什麼，也有人說我不清醒，但真的太累了，我也很難過。希望大家不要太責怪我。」
看得出寶英確實很無奈：「沒辦法一一跟大家分享，想說的話很多，但還是不說了。準備好重新出發之後會再跟大家聯絡的。雖然不知道會是在什麼時候，也許會很難，但我會努力克服、鼓起勇氣再打開V app的。希望我們還能再會。大家也要健健康康的、不要受傷哦。」
朴寶英上一部作品是今年6月劇終的tvN電視劇《Abyss》，之後一直通過V app與粉絲溝通。希望她經過休養之後重新找回健康的身體啊！
（圖源：KSD，朴寶英V LIVE）
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