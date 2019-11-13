鄭世雲獻唱熱門劇《意外發現的一天》OST，官方搶先聽這首《描繪著你》 IZ*ONE粉絲聯合發表聲明支援12人繼續活動！ 線上招募專業支援小組 Kakao Friends這次...與女孩們最愛的小花腮紅聯名啦！還有超可愛的立體圖案，這根本捨不得用啊！ 《意外發現的一天》路雲穿上醫師袍，金惠允是否能逃過被死神帶走的命運？ 花團錦簇的電視劇話題性！《山茶花開時》、《花黨》朴志訓蟬聯冠軍 防彈少年團告示牌名次回升 月底將在《MMA 2019》登台表演！ 《Vagabond》李昇基又陷入另一個難題：也許我們知道的真相都是假的？ ASTRO 回歸在即 文彬因健康問題突暫停活動 《白頭山：半島浩劫》李炳憲出道後首度飾演北韓要員 方言中文俄文難不倒 BLACKPINK 連兩天創紀錄 〈Don't Know What to Do〉舞蹈影片破億 朴寶英宣佈因傷休息一段時間：「要戴石膏6個月」 驚喜！姜丹尼爾本月公開新歌 「想報答粉絲的愛和支持」 VICTON 出道三年首度奪冠 驚喜落淚「勝宇哥，我們得第一名了！」 這個劇組好幸福！《徐福》孔劉、朴寶劍電影殺青聚餐畫面曝光 《請融化我吧》GOT7 朴珍榮登場角色設定讓人不得不愛啊！ 又一對愛豆CP誕生了！2AM鄭珍雲♥9muses倞利秘戀2年：男友當兵女友苦等 BTS防彈少年團代言過的超美味韓國炸雞bb.q終於要在台灣開店啦！ 當自己的生日遇到隊友的忌日...Ladies' Code昭政：那天之後的9月3日不再是我的生日了 大聲太陽一退伍就拉著GD包下整個餐廳悄悄聚會！未見T.O.P現身 今晚會播嗎？《意外發現的一天》原作漫畫中白經這段獨白太虐心了：請提前準備好手帕ㅠㅠ 是真愛！康男為和李相花結婚加入韓國籍，婚後拜見岳父母透露擔憂 「GD鞋」二手價炒高20倍？！限量版聯名運動鞋「搶到堪比中樂透」

朴寶英在昨日淩晨的直播中親自透露了這一消息，還說「希望大家不要太責怪我」拜託～養好身體才是第一位的啊！

這天朴寶英進行了長達2小時的直播，聊到自己的近況、偶遇粉絲的故事、讓她感動的事等等，也聊到略顯沉重的話題：「手臂有些問題，很久之前受過傷一直沒能治療，現在才能治療。本來應該戴著石膏的，（今天）拿掉了。要戴6個月的石膏。大家有可能在外面看到戴著石膏的我哦。」

同時，朴寶英也透露了將要短暫休息的計畫；「休息是為了健康，這不是我能調整的程度。（距離複出）可能要很久。也許大家會對我的休息決定說什麼，也有人說我不清醒，但真的太累了，我也很難過。希望大家不要太責怪我。」



看得出寶英確實很無奈：「沒辦法一一跟大家分享，想說的話很多，但還是不說了。準備好重新出發之後會再跟大家聯絡的。雖然不知道會是在什麼時候，也許會很難，但我會努力克服、鼓起勇氣再打開V app的。希望我們還能再會。大家也要健健康康的、不要受傷哦。」

朴寶英上一部作品是今年6月劇終的tvN電視劇《Abyss》，之後一直通過V app與粉絲溝通。希望她經過休養之後重新找回健康的身體啊！



（圖源：KSD，朴寶英V LIVE）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞