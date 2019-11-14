RED VELVET IRENE亲自公开绝美画报背后的秘密：太调皮了XD

每次看到明星们的海报写真，大家是不是都在感叹「怎么能拍得这么帅/美？ 」拍摄现场到底有没有内幕？
前不久刚刚开通IG的RED VELVET队长IRENE就通过SNS公开了写真拍摄现场的秘密。
这是去年IRENE为时尚杂志《GRAZIA》拍摄的写真，披肩波浪卷发+露肩绿花纹连衣裙，完全就是童话故事中走出来的森林公主啊。
万万没想到这张封面照的背后竟然有著一个惊人的秘密，还是IRENE自己爆料的！！！ 上半身是森林公主，下半身是宅女标配-运动裤，连鞋子都不好好穿，随意地踩著。 看著IRENE一脸甜美的笑容，小编能说什么，你美你有理，混搭成这样也照样美啊。
换上红裙子，戴上金项链的IRENE顿时又多了几分阳光、骄纵的味道，从森林公主变成了国王家的傲娇小女儿。
其实下半身的裤子又出卖了她，还是那个「女神经」宅女没错了！！ 貌似IRENE对本次的穿搭尤为满意，不停的换了多个POSE，想要展示裙子和运动裤的混搭。
小编突然觉得IRENE开通IG根本就是为了向众人展示自己调皮的一面，「快来看看，我根本就不是什么冰山公主啦」~
「图：IRENE IG」
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