今晚会播吗？《意外发现的一天》原作漫画中白经这段独白太虐心了：请提前准备好手帕ㅠㅠ

听说大家都沉浸在《意外发现的一天》中不可自拔？
除了逆天改命的清奇剧情之外，女主角端午（金惠允 饰）和男主角哈鲁（金路云 饰）和白经（李宰旭 饰）的三角恋也是观众们关注的焦点。
截止到目前的剧情，虽然哈鲁和白经尚未争出谁才是C位男主，但从官方宣传照来看，白经貌似是男二了。 按照以往女主爱男一，观众爱男二的套路，广大观众确实对时而傲娇，时而暴走的白女婿爱的不得了，甚至为他感到心疼，追妻之路实在太惨了。
在最新的下集预告中，面对有可能会死在手术台上的端午，白经再次展现了温柔的一面，还告诉她：「我只知道一件事，那就是若是你死了，我会受到无法挽回的伤害，接受手术吧。」听了真的让人好心痛啊。
《意外发现的一天》改编自网漫《意外发现的七月》，虽然电视剧对剧情做了改动，但大致走向并没有偏离原作漫画。最近就有网民分享了原作漫画中白经对端午说的这段话，看完真的是戳心戳泪啊。
漫画里，白经对端午说：「你就像是证据，是我令人厌恶的人生的证人。最终让我意识到人际关系只不过是互相利用而已。见钱眼开的父亲和富有的未婚妻，而这位未婚妻还得了病，利用这样的未婚妻而获得投资的我，这是种绝望吧。」
「你和我的关系只有痛苦，利用生病的你来维持这虚假的关系，对我来说是痛苦，所以我很讨厌你。但是人们都说得很轻松，让我真心待你，那难道不是言语上的伤害吗？反正你都会离开，最终又会留下我独自一人。不管是谎言还是真心，你和我的关系都只有痛苦，所以我躲开了，如果可以我还想逃跑。」
「但我现在只知道一件事，就是如果你死掉的话，我会受到再也无法挽回的伤害。我讨厌没有你的明天，说我没心没肺也好，反正我本来就是那种人，今后也还会那样。所以这次你就饶了我吧，接受手术吧，端午。」
漫画中的这段完整独白在小编看来简直就是最高级别的虐心指数，不知道下一集剧情中会不会发现，真的要提前准备好纸巾和手帕啊~
「图：《意外发现的一天》」
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