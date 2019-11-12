車太鉉走出負評陰霾，確定與李善彬合作OCN新劇《法外搜查》
韓劇 2019年11月12日 星期二09:55 MiJimin
這個組合可以好好期待一下，實力派的兩位演員大合作啊～！
OCN 預計在明年推出的新劇《法外搜查》（번외수사）確定由車太鉉和李善彬攜手主演，消息一出立刻引發網友關注。
《法外搜查》是一部犯罪動作搜查劇，講述5個來自不同職業的人聚在一起，合作偵破懸案的故事。
「車太鉉」飾演充滿鬥志、一旦接案就一定會調查到底的重案組刑警，「李善彬」飾演滿懷熱情、但苦於收視率不振的調查報導組PD，其他角色還有從側寫師轉職為生活型的偵探、隱藏過去經營著酒吧的社長、原國科搜查院精英出身的葬禮指導師…等人。
男主角車太鉉在被爆出進行「高爾夫賭博」事件，稱「是為了電視節目而進行的比賽，當時就把錢還回去了」之後，仍引咎從所有節目下車、認真反省態度謙虛，警方也宣佈調查結果不屬於賭博行為，目前皆已結案。
《法外搜查》將由電影《我身體的那個傢伙》姜孝振導演，與《失踪的黑色M》李侑真編劇合作，預計在明年播出。
（圖自：官方／TVdaily）
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