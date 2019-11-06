金俊秀睽違十年重返綜藝！年末還有招牌演唱會
KPOP 2019年11月6日 星期三13:59 施乃琪
金俊秀和管弦樂團攜手演出的年末演唱會，是許多歌迷每年必去的盛會。今天金俊秀不僅宣布即將開唱，還有令人驚喜的綜藝節目消息！
C-JeS Entertainment 今天（6 日）宣布金俊秀將於 12 月 28、29 兩日，在 COEX Hall D 舉行暌違了三年的《2019 XIA Ballad＆Musical Concert with Orchestra Vol.6》，門票將於 14 日在 MelOn Ticket 上開賣。
在舞曲方面擁有代表性地位的金俊秀，同時也是音樂劇和 OST 熱愛邀請的歌手，充滿感染力的獨特歌聲詮釋起抒情歌時魅力十足，過去五度舉行的年末演唱會總是一票難求。
另一方面，金俊秀最近也參與了 MBC 全新試行節目《共享之家》，即將睽違十年地重返電視綜藝節目。節目預定於 12 月開播，喜歡金俊秀的話一定要記得鎖定！
（照片或影片來源：C-JeS Entertainment）
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