金俊秀睽违十年重返综艺！年末还有招牌演唱会
KPOP 2019年11月6日 星期三13:59 施乃琪
金俊秀和管弦乐团携手演出的年末演唱会，是许多歌迷每年必去的盛会。今天金俊秀不仅宣布即将开唱，还有令人惊喜的综艺节目消息！
C-JeS Entertainment 今天（6 日）宣布金俊秀将於 12 月 28、29 两日，在 COEX Hall D 举行暌违了三年的《2019 XIA Ballad＆Musical Concert with Orchestra Vol.6》，门票将於 14 日在 MelOn Ticket 上开卖。
在舞曲方面拥有代表性地位的金俊秀，同时也是音乐剧和 OST 热爱邀请的歌手，充满感染力的独特歌声诠释起抒情歌时魅力十足，过去五度举行的年末演唱会总是一票难求。
另一方面，金俊秀最近也参与了 MBC 全新试行节目《共享之家》，即将睽违十年地重返电视综艺节目。节目预定於 12 月开播，喜欢金俊秀的话一定要记得锁定！
（照片或影片来源：C-JeS Entertainment）
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