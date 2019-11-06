Crayon Pop成員Ellin被爆「戀愛詐騙」！ 網友為她花10億，談及婚嫁慘遭拒絕

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近日有網友爆料遭到Crayon Pop成員、網路BJ Ellin欺騙感情和金錢，Ellin在直播中反駁，網友再次喊話要她說出真相！

11月1日一名韓國網友發帖稱「為偶像出身女BJ花了超過10億元，包括7億元的氣球（打賞），結果遭到戀愛詐騙」。 網友表示，是BJ主動先聯繫他，私下見面後每天都聯繫，還發給他大腿照片，兩人一同出去旅遊、聊到結婚、BJ還把父母介紹給他認識，並贈送了3億元的禮物。 而當這名網友試圖與BJ討論未來時，BJ卻說只是把他當哥哥，這才明白自己被騙。



文中的BJ指的就是Crayon Pop成員Ellin，她當日就在直播中否認了大部分內容：「雖然收過大大小小幾千萬元的禮物，有鞋子、包包等等，但加起來不到3億元」

關於大腿照片，Ellin強調：「當時是要拍躺在我肚子上的狗狗，如果是故意怎樣應該拍得更過分一點不是嗎？ 感到很委屈。 」



Ellin還表示和父母見面只是偶然事件，並沒有事前安排：「聊天時提到過靈魂婚禮等等，但都是開玩笑的語氣，也完全沒有肢體接觸。 沒有單獨旅行，曾經和其他7名BJ一起出去玩，我單獨住一個房間。 」還說自己對送禮這件事沒有多想，是自己的失誤。

昨日，該網友接受採訪表示Ellin如果再不說出事實真相，就要爆料更多：「她不是失誤，是用了1年時間有計劃地對我下套。 」表示她如果現在對他說出真相和道歉，我還是願意原諒她。

新聞爆出後，普通網友也對她的做法表示質疑：「難道不懂對方送出厚禮的意圖嗎？ 」「如果什麼關係都沒有怎麼會收下10億元？ 」





（圖源：網路）

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