金宇彬鼻咽癌進入恢復期！有望出演崔東勛導演新片回歸

金宇彬鼻咽癌進入恢復期！有望出演崔東勛導演新片回歸

明星   2019年11月6日   星期三11:37   Sani   23

經歷了2年多的治療，金宇彬終於快要回來了！

據韓國電影界人士透露，導演崔東勳的新片兩部曲已經最終完稿，選角也進入最後階段柳俊烈和金泰梨早在8月已經確定出演，之後趙宇鎮、金義聖也陸續加盟。 一度傳出全智賢和金秀賢等人有望出演的消息，但最終決定不出演。

令人振奮的是，目前金宇彬也在最終討論階段！ 他2017年5月因診斷出鼻咽癌暫而停活動專心治療，目前已經到了恢復階段，正在討論回歸作品。

此前金宇彬在粉絲官咖上透露說自己已經完成3次抗癌治療和35次放射治療，健康已經好轉好多，看來現在狀況越來越好，真的要回到大家身邊啦！

此外，崔東勳導演的新作是一部科幻犯罪片，講述生活在2019年的韓國的外星人的故事，計畫明年上半年開拍、2021年上映，目前還沒有確定名字。 期待金宇彬和崔導演的合作啊！

（圖源：SidusHQ）

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留言/評論
  • Boy Kim
    真的好好好消息👏👏👏👏,期待你的回歸，但健康最重要💪💪💪💪💪💪
    34分前
  • 江淑真
    期待你的回歸~加油 加油💪💪💪
    51分前
  • 洪嘉梅
    幫你: 加油! 加油! 加油!!!一切順心、如意。
    1小時前
  • 袁光煥
    加油打氣
    1小時前
  • Mui Wong
    期待你回歸👏👏
    47分前
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