Crayon Pop成员Ellin被爆「恋爱诈骗」！ 网友为她花10亿，谈及婚嫁惨遭拒绝

近日有网友爆料遭到Crayon Pop成员、网路BJ Ellin欺骗感情和金钱，Ellin在直播中反驳，网友再次喊话要她说出真相！
11月1日一名韩国网友发帖称「为偶像出身女BJ花了超过10亿元，包括7亿元的气球（打赏），结果遭到恋爱诈骗」。 网友表示，是BJ主动先联系他，私下见面后每天都联系，还发给他大腿照片，两人一同出去旅游、聊到结婚、BJ还把父母介绍给他认识，并赠送了3亿元的礼物。 而当这名网友试图与BJ讨论未来时，BJ却说只是把他当哥哥，这才明白自己被骗。
文中的BJ指的就是Crayon Pop成员Ellin，她当日就在直播中否认了大部分内容：「虽然收过大大小小几千万元的礼物，有鞋子、包包等等，但加起来不到3亿元」
关於大腿照片，Ellin强调：「当时是要拍躺在我肚子上的狗狗，如果是故意怎样应该拍得更过分一点不是吗？ 感到很委屈。 」
Ellin还表示和父母见面只是偶然事件，并没有事前安排：「聊天时提到过灵魂婚礼等等，但都是开玩笑的语气，也完全没有肢体接触。 没有单独旅行，曾经和其他7名BJ一起出去玩，我单独住一个房间。 」还说自己对送礼这件事没有多想，是自己的失误。
昨日，该网友接受采访表示Ellin如果再不说出事实真相，就要爆料更多：「她不是失误，是用了1年时间有计划地对我下套。 」表示她如果现在对他说出真相和道歉，我还是愿意原谅她。
新闻爆出后，普通网友也对她的做法表示质疑：「难道不懂对方送出厚礼的意图吗？ 」「如果什么关系都没有怎么会收下10亿元？ 」
（图源：网路）
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