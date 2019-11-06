「你們都對他心動了嗎？」《山茶花開時》黃龍植令人心動的5大原因♥

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隨著KBS電視劇《山茶花開時》熱播，姜河那飾演的男主角「黃龍植」也被觀眾評為新的理想型，那麼他究竟有什麼魅力呢？

劇中的黃龍植個性淳朴又可愛，尤其迷人的是他只對一個女人執著，令女觀眾更加心動，很多人表示希望跟黃龍植這樣的男生交往，來看看他最令人無法抗拒的幾個點：

1. 一旦看對眼就立即行動



黃龍植在圖書館裡第一次見到冬柏時就對她一見鍾情，在店裡第二次遇到再次心動，之後就不再掩飾自己的心意，積極主動幫助冬柏，即便是冬柏作勢要甩他都不曾退縮，根本是勇往直前。

2. 每天送上一束花的浪漫



「這種草葉子哪天送不行，非得要什麼日子才能買給妳嗎？ 」黃龍植自從對冬柏一見鍾情之後，每天都要送花給她，雖然沒有做什麼特別的event，但一直借著花朵向冬柏傳達自己的心意，告白時的鮮花就更多啦！

3. 對愛的人毫不保留



黃龍植自從對冬柏表達心意的那一刻起，就很有自信能比任何人都更讓冬柏幸福，承諾她會給她無限的愛：「認真跟我談戀愛的話真的會死哦！ 」黃龍植不停地幫助冬柏提高自信、為她加油打氣，令曾經萎靡不振的冬柏越來越勇敢和帥氣，就算正在氣頭上，看到冬柏流淚也立刻不知所措地道歉，絕對是一旦戀愛就完全投入的類型！

4. 為了冬柏可以不顧一切



冬柏被客人說非敬語的時候，被連環殺人犯威脅的時候，都是黃龍植第一個出來維護她，就連冬柏的兒子都說：「整個社區都排擠我媽媽，只有大叔站在我們這一邊。 」甚至在殺人犯放火令冬柏命懸一線的時候，也是黃龍植不管不顧地沖進火裡把她救出來！

5. 重要的時刻展現出男人的一面



雖然平時總是撒嬌地叫著冬柏的名字、總是對她用敬語，但在冬柏親了他的臉頰後卻會講出「是你先動手的」然後回以一個深深的吻！ 求婚的時候也一反平時的模樣，用充滿魄力又甜蜜的非敬語對她說：「我們結婚吧。 嗯？ 就這樣。 」

這樣的黃龍植，真的不管從哪方面來看都是滿分啊！

（圖源：《山茶花開時》劇照等）

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