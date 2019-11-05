【有片】是不是第一次看到「宇宙大明星」這樣？金希澈與好友回母校探望導師　情緒激動忍不住迸發淚水

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金希澈和好友在前往母校的路上吵吵鬧鬧的，說要去確認當年誰的成績比較好。沒想到一見到班導師，金希澈忍不住紅了眼眶。看到這樣的他，導師很有SENSE的說：「是生活很辛苦嘛？」才讓他破涕為笑。 #我家的熊孩子

於上週日播出的《我家的熊孩子》中，Super Junior希澈與同窗好友建熙（髮型設計師）回母校探望班導師。兩人在車上說著當年的事情，誰也不讓誰，能夠感受到他們真的是「一起長大」的。他們還計算了現在的初中生和自己差了幾歲，足足21歲啊！





睽違20年，兩人終於再次拜訪學校。希澈和建熙向老師們問好、擁抱，突然，希澈的眼眶泛紅，就快要流下眼淚了。老師開玩笑地說：「看來生活很辛苦啊～」希澈只是說：「太…感謝了…」老師表示，自己才覺得感謝，因為自己根本沒做什麼，但看到希澈和朋友發展的很好，相當欣慰。





希澈說，想到以前的點點滴滴了，所以才流眼淚，然後稱讚老師都沒有變老，又突然唱起校歌。（真的是無法預測XD）但是唱著、唱著，又流眼淚了，這次和朋友一起哭。之後，師生三人看著當年的相簿，還看了生活紀錄簿。希澈還去給後輩們「演講」，除了再次感受到「世代差異」，但他也強調：「學習不是全部。想想自己擅長什麼吧，最近的職業比以前更加多元了。」以此鼓舞正值作夢的年紀的孩子們。

（圖片、影片來源：SBS《我家的熊孩子》）

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