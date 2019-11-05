J-Hope〈Chicken Noodle Soup〉人氣狂飆　MV 未滿一個半月已破億！

不久前以一首 "Chicken Noodle Soup" 在海內外掀起風潮的防彈少年團成員 J-Hope 再度斬獲好成績，恭喜他獲得第二支破億 MV！
在昨天（4 日）下午三點左右，J-Hope 的 “Chicken Noodle Soup” 官方 MV 觀看次數突破了一億大關，距離發行才不過短短一個多月。
“Chicken Noodle Soup” 是 J-Hope 和美國歌手 Becky G 首度合作的驚喜歌曲，在 9 月 27 日發行後不僅橫掃 69 國 iTunes Top Song 榜首，後來更陸續拿下美國告示牌百大單曲榜的第 81 名、英國官方排行榜百大單曲榜第 82 名。
特別的是，這並非 J-Hope 第一次有個人歌曲 MV 破億。去年他推出了首張個人 mixtape〈Hope World〉，主打歌 “Daydream” 的 MV 已在今年 8 月率先破億，如今加上 “Chicken Noodle Soup”，也讓他成為團中唯一坐擁兩支破億 MV 的成員。
（照片和影片來源：Big Hit Entertainment）
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