「VIP注意啦～」GD＆NIKE推出合作鞋款：AF1 PARA-NOISE，本月23日全球上市！

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才剛退伍沒幾天就和NIKE推出聯名款，GD不愧是時尚大佬啊！

昨日NIKE宣佈將推出Air Force 1和GD的合作款「AF1 PARA-NOISE」，這款鞋集結了GD感興趣的所有領域，包括時尚、音樂、藝術、文化、運動等等，在眾多領域於理想與現實相連接的交點， 推出全新風格的Air Force 1，以此象徵性地表現出變化的力量。



AF1 PARA-NOISE這個名字把GD一生所經歷的所有一切濃縮進一個詞語，包含過去與現在的眾多經驗的積累，讓人產生新的理想，也誕生出現在的自身與未來的自我。

NIKE AF1 PARA-NOISE在Air Force 1經典設計的基礎上加入GD的自我投射——個人品牌PEACEMINUSONE的象徵標誌小雛菊，給予產品全新的詮釋。



尤其特別的是，聯名鞋款使用了會隨著消費者的動作而脫落表層的鞋幫材質，體現出表達消費者個人自我的象徵性意義。 鞋幫表層之內以小雛菊為背景進行多色運用，並用塗鴉方式表現出GD所追求的理想能量。

就連鞋子下方兩側都用刷子做出細節，鞋帶風格也與Air Force 1有所不同，讓穿著者可以體現出自己獨一無二的個性。

GD表示：「通過已經成為全世界文化icon的Air Force 1，以及我經歷豐富的身份，希望打造出一個尊重所有視角、情況與取向的革新風格。 」



此外，GD本人也在IG上公開多張神秘照片，讓人超期待23日的全球正式發售啊！



（圖源：NIKE，GD IG）

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