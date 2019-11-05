【有片】是不是第一次看到「宇宙大明星」这样？金希澈与好友回母校探望导师　情绪激动忍不住迸发泪水

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金希澈和好友在前往母校的路上吵吵闹闹的，说要去确认当年谁的成绩比较好。没想到一见到班导师，金希澈忍不住红了眼眶。看到这样的他，导师很有SENSE的说：「是生活很辛苦嘛？」才让他破涕为笑。 #我家的熊孩子

於上周日播出的《我家的熊孩子》中，Super Junior希澈与同窗好友建熙（发型设计师）回母校探望班导师。两人在车上说著当年的事情，谁也不让谁，能够感受到他们真的是「一起长大」的。他们还计算了现在的初中生和自己差了几岁，足足21岁啊！





睽违20年，两人终於再次拜访学校。希澈和建熙向老师们问好、拥抱，突然，希澈的眼眶泛红，就快要流下眼泪了。老师开玩笑地说：「看来生活很辛苦啊～」希澈只是说：「太…感谢了…」老师表示，自己才觉得感谢，因为自己根本没做什么，但看到希澈和朋友发展的很好，相当欣慰。





希澈说，想到以前的点点滴滴了，所以才流眼泪，然后称赞老师都没有变老，又突然唱起校歌。（真的是无法预测XD）但是唱著、唱著，又流眼泪了，这次和朋友一起哭。之后，师生三人看著当年的相簿，还看了生活纪录簿。希澈还去给后辈们「演讲」，除了再次感受到「世代差异」，但他也强调：「学习不是全部。想想自己擅长什么吧，最近的职业比以前更加多元了。」以此鼓舞正值作梦的年纪的孩子们。

（图片、影片来源：SBS《我家的熊孩子》）

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