「VIP注意啦～」GD＆NIKE推出合作鞋款：AF1 PARA-NOISE，本月23日全球上市！

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才刚退伍没几天就和NIKE推出联名款，GD不愧是时尚大佬啊！

昨日NIKE宣布将推出Air Force 1和GD的合作款「AF1 PARA-NOISE」，这款鞋集结了GD感兴趣的所有领域，包括时尚、音乐、艺术、文化、运动等等，在众多领域於理想与现实相连接的交点， 推出全新风格的Air Force 1，以此象徵性地表现出变化的力量。



AF1 PARA-NOISE这个名字把GD一生所经历的所有一切浓缩进一个词语，包含过去与现在的众多经验的积累，让人产生新的理想，也诞生出现在的自身与未来的自我。

NIKE AF1 PARA-NOISE在Air Force 1经典设计的基础上加入GD的自我投射——个人品牌PEACEMINUSONE的象徵标志小雏菊，给予产品全新的诠释。



尤其特别的是，联名鞋款使用了会随著消费者的动作而脱落表层的鞋帮材质，体现出表达消费者个人自我的象徵性意义。 鞋帮表层之内以小雏菊为背景进行多色运用，并用涂鸦方式表现出GD所追求的理想能量。

就连鞋子下方两侧都用刷子做出细节，鞋带风格也与Air Force 1有所不同，让穿著者可以体现出自己独一无二的个性。

GD表示：「通过已经成为全世界文化icon的Air Force 1，以及我经历丰富的身份，希望打造出一个尊重所有视角、情况与取向的革新风格。 」



此外，GD本人也在IG上公开多张神秘照片，让人超期待23日的全球正式发售啊！



（图源：NIKE，GD IG）

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