《Running Man》又cosplay四種全新角色引爆話題，不看太可惜～！XD
綜藝 2019年11月4日 星期一09:44 MiJimin
需要 Cosplay 的人有劉在錫（羊駝）、宋智孝（憤怒鳥）、全昭旻（小小兵）、梁世燦（烏蘇拉），居然會出現小美人魚的惡角，真的太讓人意外了！XDDD（點進內文看裝扮後的模樣，小編最喜歡大神跟小小兵～）
這期《Running Man》（11月3日播出的EP.475）節目的一開場，就迎來了懲罰項目，劉在錫、宋智孝、全昭旻、梁世燦四人必須再度cosplay，全新角色和成果也讓網友們相當讚嘆。
全昭旻扮成小小兵（Minions），造型很萌啊～，自從勇度後，全昭旻表示不管辦什麼都能輕鬆駕馭，不會影響到心情了。
梁世燦則是扮演小美人魚裡的經典惡角－烏蘇拉（Ursula），戴上假髮後，梁世燦說跟媽媽太像了。（梁媽媽有什麼罪啊…TAT）
宋智孝則扮成憤怒鳥（Angry Birds），剛好智孝也是屬雞，同家族的，超可愛！
最後是劉在錫扮成了羊駝，化妝師真的太厲害，這個妝相當棒之外，道具服裝也借得太好了吧！XDDD
跟袋鼠也很像…
▼接到角色後的反應：
▼扮裝完成，四人聚在一起的模樣：
更多有趣的內容，大家可以回看這一期節目喔～！
（圖自：SBS Running Man）
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