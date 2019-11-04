《Running Man》又cosplay四种全新角色引爆话题，不看太可惜～！XD
综艺 2019年11月4日 星期一09:44 MiJimin
需要 Cosplay 的人有刘在锡（羊驼）、宋智孝（愤怒鸟）、全昭旻（小小兵）、梁世灿（乌苏拉），居然会出现小美人鱼的恶角，真的太让人意外了！XDDD（点进内文看装扮后的模样，小编最喜欢大神跟小小兵～）
这期《Running Man》（11月3日播出的EP.475）节目的一开场，就迎来了惩罚项目，刘在锡、宋智孝、全昭旻、梁世灿四人必须再度cosplay，全新角色和成果也让网友们相当赞叹。
全昭旻扮成小小兵（Minions），造型很萌啊～，自从勇度后，全昭旻表示不管办什么都能轻松驾驭，不会影响到心情了。
梁世灿则是扮演小美人鱼里的经典恶角－乌苏拉（Ursula），戴上假发后，梁世灿说跟妈妈太像了。（梁妈妈有什么罪啊…TAT）
宋智孝则扮成愤怒鸟（Angry Birds），刚好智孝也是属鸡，同家族的，超可爱！
最后是刘在锡扮成了羊驼，化妆师真的太厉害，这个妆相当棒之外，道具服装也借得太好了吧！XDDD
跟袋鼠也很像…
▼接到角色后的反应：
▼扮装完成，四人聚在一起的模样：
更多有趣的内容，大家可以回看这一期节目喔～！
（图自：SBS Running Man）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻