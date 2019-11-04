IU 敲定發片日期！最新預告片神秘而美麗 秋天也要和 TWICE 一起跳舞！〈Dance the Night Away〉MV 破兩億 《SJ Returns 3》點擊量突破2700萬！超越第1季的2500萬 今日將公開大量花絮影片 《Running Man》又cosplay四種全新角色引爆話題，不看太可惜～！XD 【有片】《乖僻的五兄弟》編制為正式節目！李鎮赫作為「忙內」加入、SJ銀赫本週登場 【有片】《Busted！明星來解謎2》將於本週五（8日）公開！豪華的嘉賓陣容也成為一大看點 看見另一版的〈LION〉！(G)I-DLE 閃電釋出完整 MV 撞破異次元壁的錯覺！李在旭和朴志訓竟然是大學同學 BIGBANG太陽&大聲一周後同時退伍！ YG叮囑粉絲勿前往現場迎接 弘大「Olive Young」重新出發 逛起來更舒適了

還記得在中秋假期試播的JTBC《乖僻的五兄弟》嘛？因為播出後反應不錯，上星期成為正式節目啦！李鎮赫以「忙內」的身分加盟，而Super Junior銀赫則會出現在本週節目中。



《乖僻的五兄弟》每週四播出，這是一檔五位兄弟對於生活中許多平凡且多樣的主題進行排名及爭論的脫口秀節目。在試播期間，由朴俊炯、徐章煇、金鍾國、朱宇宰和EXO伯賢出演，獲得不錯的反應。







不過，朱宇宰和邊伯賢因為繁忙的行程，所以沒有加入正式節目。目前的成員陣容為朴俊炯、徐章煇、金鍾國，加上以「忙內」身份的李鎮赫出演。至於排名「老四」的兄弟，目前會以「表兄弟」的形式出現，上個星期是閔庚勳。



在試播期間，節目後半段有女嘉賓登場，當時是演員金素恩出演，而這個星期則由美娜和張度練作客節目。

下集預告裡，則可以看到Super Junior銀赫以「表兄弟」的身份出演，和哥哥、弟弟們一起進行排名。而女嘉賓的部分是近期回歸歌壇的Brown Eyed Girls，有興趣的粉絲們可要記得收看節目哦！

（圖片、影片來源：JTBC《乖僻的五兄弟》）

寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞