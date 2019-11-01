李多熙给李宰旭SNS留言称「我的演员」并宣传新剧…两人约好下次还要合作！
明星 2019年11月1日 星期五12:15 JiaJia
可以，李多熙和李宰旭必须再合作一部啊！《WWW》真的不够看啦呜呜呜 ㅠㅠ
因《意外发现的一天》而获得大众瞩目的新人演员李宰旭，近期为时尚杂志拍摄画报，并提及前作《请输入检索词WWW》和合作演员李多熙，还透露目前的手机锁屏是和多熙姐姐一起拍的照片，更称前辈是「很荣幸能够遇到」的搭档。
前几天，李宰旭在个人SNS分享与剧中父亲的合照（和电视剧里的形象差很多XD），并感谢前辈在拍摄现场照顾自己、学习到很多。李多熙也於这则贴文留言，引发关注。
李多熙留言：「看到你渐渐变成更帅气的人，感到很欣慰，我的演员！」这不就是《WWW》里的车贤吗？！李宰旭则回覆她：「我会更努力学习，下次请一定要再跟我合作呦」。
李多熙又回覆：「我会等待那一天的到来」，还顺便帮李宰旭的新剧《天气好的话，我会去找你》做宣传！
希望导演们和编剧们能看看我们「学车CP」，众多粉丝殷切期盼著呢！
（图片来源：艺人SNS）
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