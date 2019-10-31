STARSHIP官宣元虎退出MONSTA X！被指欠债不还+合租偷东西
明星 2019年10月31日 星期四16:26 Rui
元虎最终退出了偶像团 MONSTA X。
10月29日，《脸赞时代》出身的网红郑多恩在IG指控上元虎欠钱不还，元虎的经纪公司STARSHIP虽回应「不是事实」，但事件却依旧延烧。 接下来的两日，郑多恩又曝光和元虎律师私下交谈的截图，她透露两人曾是室友关系，对方不仅拖欠房租，还偷她东西转卖，甚至称元虎曾因为偷盗而被送入少管所，一石激起千层浪。
** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP
10月31日下午，STARSHIP最终回应，称元虎将退出MONSTA X。 STARSHIP在官方声明中表示：「首先向给予Monsta X许多喜爱的粉丝们表示感谢。 本社与Monsta X成员元虎商议后，尊重其不想再因私事让团队受到伤害意愿，决定今日起元虎退出Monsta X。 但本社将继续诉诸法律来应对与此事相关恶意、歪曲的谣言。 突然告知令人遗憾的消息，令粉丝担心，对此感到非常抱歉。 元虎自今日起将不参加之后的活动。 Monsta X今后的活动将围绕6人展开。 因为团队问题给此次活动相关的所有相关人员造成不便，我们再次致以深深的歉意。 最后再次向一直喜爱和支援Monsta X的粉丝们致歉，今后Monsta X会以更成熟的面貌带来更好的音乐和舞台。 」
「图：MONSTA X」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
芒叉是近年聲勢看漲的團體~尤其是在甌美市場挺有競爭力~
現在爆出這些醜文..讓我想到多年前的塊逼..一模一樣的模式..看來韓國壟斷的操作~不只是商業經濟~其實影視娛樂也是~
22分前
-
我雖然沒有喜歡芒叉，但是元虎退團還是很傷心😭😭
1小时前
-
-
他們才剛回歸啊...另外6個人該怎麼繼續活動啊............
1小时前
-