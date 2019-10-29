【有片】《新西遊記7》「高帽遊戲」強勢回歸！成員們上演「床位爭奪戰」 「宋手指」變成「宋鶴」
綜藝 2019年10月29日 星期二09:01 JiaJia
當「高帽遊戲」結合「凌波舞」和「足球賽」…現場可謂「阿修羅場」啊！（大笑） #新西遊記 #新西遊記7 #宋旻浩又獲得新稱號
tvN綜藝節目《新西遊記7》於上週五（25日）晚間迎來首播。「道士特輯」作為本季節目的第一個主題，成員們來到雞籠山，一下車就展開「床位爭奪戰」。他們要以「高帽遊戲」來一決勝負，果不其然，笑點滿滿。
第一局是「凌波舞」。姜鎬童說，就算不戴高帽，他也沒有辦法過去！XD
轉完圈圈後，癱軟在地、動也不動的李壽根。
以及在繩子面前，動作出奇一致的殷志源和宋旻浩。
用凌波舞決定完一、二名，再來是「足球賽」！很快就轉完圈圈的宋旻浩，從「宋手指」變成「宋鶴」。
李壽根則在足球周圍「瘋狂試探」，不管怎樣都踢不到球！（大笑）
從白天搞到天黑，終於完成床位選擇。第一名至第六名依序是：殷志源、曹圭賢、P.O、姜鎬童、宋旻浩和李壽根。
而隨組合Super Junior帶著新專輯回歸韓國歌壇的圭賢，這次頭髮染成了粉紅色。從「曹精靈」變回「普通人」的他，梳洗完畢後在房間裡可是花了不少心思在頭髮上面呢～
（同場加映）同樣是偶像的宋旻浩，吹乾頭髮就結束。
（同場再加映）大哥姜鎬童，正是注重造型的年紀XD
（圖片、影片來源：tvN《新西遊記7》）
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