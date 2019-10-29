【有片】《新西游记7》「高帽游戏」强势回归！成员们上演「床位争夺战」 「宋手指」变成「宋鹤」
综艺 2019年10月29日 星期二09:01 JiaJia
当「高帽游戏」结合「凌波舞」和「足球赛」…现场可谓「阿修罗场」啊！（大笑） #新西游记 #新西游记7 #宋旻浩又获得新称号
tvN综艺节目《新西游记7》於上周五（25日）晚间迎来首播。「道士特辑」作为本季节目的第一个主题，成员们来到鸡笼山，一下车就展开「床位争夺战」。他们要以「高帽游戏」来一决胜负，果不其然，笑点满满。
第一局是「凌波舞」。姜镐童说，就算不戴高帽，他也没有办法过去！XD
转完圈圈后，瘫软在地、动也不动的李寿根。
以及在绳子面前，动作出奇一致的殷志源和宋旻浩。
用凌波舞决定完一、二名，再来是「足球赛」！很快就转完圈圈的宋旻浩，从「宋手指」变成「宋鹤」。
李寿根则在足球周围「疯狂试探」，不管怎样都踢不到球！（大笑）
从白天搞到天黑，终於完成床位选择。第一名至第六名依序是：殷志源、曹圭贤、P.O、姜镐童、宋旻浩和李寿根。
而随组合Super Junior带著新专辑回归韩国歌坛的圭贤，这次头发染成了粉红色。从「曹精灵」变回「普通人」的他，梳洗完毕后在房间里可是花了不少心思在头发上面呢～
（同场加映）同样是偶像的宋旻浩，吹干头发就结束。
（同场再加映）大哥姜镐童，正是注重造型的年纪XD
（图片、影片来源：tvN《新西游记7》）
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