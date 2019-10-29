「素媛案」真兇趙鬥淳最新清晰照公開！ 與被捕時長相有差：我們身邊有這種平凡長相的犯人在身旁，真的很不安

大家看過韓國電影《素媛》嗎？ 那是由真人真事改編的影片。 原型就是全韓國的性侵幼女案「趙鬥淳事件」，2008年趙鬥淳性侵一名8歲女童，他殘忍強暴該名女孩，直至她重傷，大小腸從肛門流出，殘忍行徑令人髮指，造成社會轟動。
當年趙鬥淳因「心神微弱」，即使犯下如此殘忍的罪行卻也只判了12年有期徒刑，即將於2020年12月13日刑滿釋放。 前幾個月就有韓國媒體公開了他的舊照，引爆全韓的關注。
而最近SBS電視台的節目《想知道真相》公開了趙鬥淳的清晰的現在容貌，希望民眾防範未然。 此次公開的清晰照與之前的照片還是有許多變化。 隨著年紀增長，五官已經較之前公開的照片明顯老化，隱藏住了戾氣，和路人看不出區別，令節目上的嘉賓教授驚呼「我們周遭有這種平凡長相的犯人在身旁，真的很不安。 」
根據韓政府出臺的「趙鬥淳法」，出獄後的趙鬥淳仍將受到一對一監視。 服刑期間，趙鬥淳雖然一直接受心理治療，但從最近的心理測試結果來看，卻發現他出獄再犯的可能性極高。 然而現行的韓國法律，無法再對他追加刑期，這也是另全韓國不安的癥結點。
此外，韓國的另一檔時事節目《真相搜查隊》又公開了趙鬥淳妻子的「請願書」，稱趙鬥淳20年來始終勤於家務，除了偶爾醉酒外，家庭氛圍一直很和睦。 該請願書寫得「理直氣壯」，也讓民眾很是惱火。 節目組又公開了受害女童父親的採訪，稱：「我知道趙鬥淳老婆就住在離我家500米的地方，我們非得要搬家嗎？ 為什麼受害者的我們要躲躲藏藏，隱姓埋名地躲著過日子，兇手卻受到保護？ 」
「圖：《想知道真相》、《素媛》」
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