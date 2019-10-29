「素媛案」真凶赵斗淳最新清晰照公开！ 与被捕时长相有差：我们身边有这种平凡长相的犯人在身旁，真的很不安

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大家看过韩国电影《素媛》吗？ 那是由真人真事改编的影片。 原型就是全韩国的性侵幼女案「赵斗淳事件」，2008年赵斗淳性侵一名8岁女童，他残忍强暴该名女孩，直至她重伤，大小肠从肛门流出，残忍行径令人发指，造成社会轰动。

当年赵斗淳因「心神微弱」，即使犯下如此残忍的罪行却也只判了12年有期徒刑，即将於2020年12月13日刑满释放。 前几个月就有韩国媒体公开了他的旧照，引爆全韩的关注。

而最近SBS电视台的节目《想知道真相》公开了赵斗淳的清晰的现在容貌，希望民众防范未然。 此次公开的清晰照与之前的照片还是有许多变化。 随著年纪增长，五官已经较之前公开的照片明显老化，隐藏住了戾气，和路人看不出区别，令节目上的嘉宾教授惊呼「我们周遭有这种平凡长相的犯人在身旁，真的很不安。 」



根据韩政府出台的「赵斗淳法」，出狱后的赵斗淳仍将受到一对一监视。 服刑期间，赵斗淳虽然一直接受心理治疗，但从最近的心理测试结果来看，却发现他出狱再犯的可能性极高。 然而现行的韩国法律，无法再对他追加刑期，这也是另全韩国不安的症结点。



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此外，韩国的另一档时事节目《真相搜查队》又公开了赵斗淳妻子的「请愿书」，称赵斗淳20年来始终勤於家务，除了偶尔醉酒外，家庭氛围一直很和睦。 该请愿书写得「理直气壮」，也让民众很是恼火。 节目组又公开了受害女童父亲的采访，称：「我知道赵斗淳老婆就住在离我家500米的地方，我们非得要搬家吗？ 为什么受害者的我们要躲躲藏藏，隐姓埋名地躲著过日子，凶手却受到保护？ 」

「图：《想知道真相》、《素媛》」

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