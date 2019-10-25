韩国大势男团NU'EST老么REN福利加码 约台粉12/7见
KPOP 2019年10月25日 星期五10:53 Erin
NU'EST老么REN将在12月7日来台，举办首次个人SPECIAL LIVE SHOW < REN'S LIFE>，宠粉福利再加码「签名拍立得」和「亲笔画作」，他也用中文亲笔写下邀请函，展现满满诚意。
不久前刚结束巡回演唱会的台北场后，REN特地留下来为即将到来的个人见面会活动进行拍摄和宣传，在紧凑的行程中，除了接受媒体访问外，还亲自到台北101前的「LOVE」地标踩点，尽管天公不作美飘起小雨，但仍不减他的兴致，只见他手舞足蹈的说：「我们的粉丝名是L.O.Λ.E，如果有机会想常常和大家见面。」光从言语中就感受到他的「实力宠粉」，不愧是大家口中的「粉丝傻瓜」。
除了已经公告的HI-TOUCH、欢送等福利外，REN宠粉惊喜加码，不只有亲签拍立得，还有「REN作家」再次出动的亲笔绘制画作，只要在10月26号首日完成购买LIVE SHOW门票者，就有机会成为拥有独一无二福利的幸运粉丝。另外，NU’EST也在本月21日带著迷你七辑《The Table》，以主打歌〈LOVE ME〉，以全新「少年美」形象回归乐坛，尽管个人行程和团体活动相当繁忙，REN仍尽全力准备这场活动，他也自信满满的表示，想透过音乐让大家了解自己从小到大的故事，有很多『秘密』环节，「L.O.Λ.E们，我们不见不散，我爱你们」。
「2019 NU'EST REN SPECIAL LIVE SHOW < REN'S LIFE> IN TAIPEI」将於10/26 (六)下午1点於全台7-11 IBON机台及IBON网站开卖，票价分为4380/3380/2380/2190(全区对号入座)，详情请上主办单位中华文创娱乐脸书查询。
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