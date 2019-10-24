你點的外賣少過嗎？韓國外賣偷吃成風，商家不得不貼「封印標籤」

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大家都有點過外賣的經歷吧，收到手的美食有沒有少過呢？

最近韓國，經常發生外賣員偷吃食物的現象。 一則名為「我的甜甜圈被外賣小哥偷吃」的帖子更是火遍了韓網。 當事網友稱通過外賣點了10個甜甜圈，收到手之後數了數卻只有9個，讓他氣憤不已。



另一位網友也有相同的經歷。 稱某晚點了薯條外賣，等待的過程中看到一名外賣員一邊走路一邊吃東西，當事還覺得外賣員實在太辛苦了，誰知道收到的薯條只有一點點，這才察覺剛才外賣員吃的明明就是自己的東西。



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更噁心的是竟然有外賣員將咬了一口的雞腿重新放入盒子裡送給客人！！



有外賣員挑釁PO出偷吃照片，手裡拿著雞腿，稱「謝謝你們給我點了雞腿，這群神經病XX們」~相關內容無不引爆網民的怒火，大罵這幫偷吃的外賣員毫無職業操守。



因為外賣員的偷吃，不少商家也遭到了投訴，買家致電詢問為什麼會少東西，不知道其中過程的賣家也只能忍氣吞聲，一來二去甚至還會引發口舌之爭。 為了防止外賣員偷拿顧客的東西，商家也絞盡腦汁想辦法，最後決定在包裝的封口處貼上「安心貼紙」，如同封印一般，一旦發現被撕裂，那麼就說明包裝被打開過， 杜絕了不少偷吃現象。



雖然都是為了食客們好，但安心貼紙的費用卻算在了顧客們的頭上，原本就有配送費2000韓幣，現在一張安心貼紙又要再加500塊，因此有不少網民不甘，稱「明明是外賣員的錯，為什麼要顧客買單」。

「圖：NATE」

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